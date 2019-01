tempo di lettura 1'

a dominare la classifica italiana, nonostante le nuove uscite di giovedì.

Il film Warner raccoglie 168mila euro e sale a 7.1 milioni complessivi, mentre apre al secondo posto Non ci Resta che il Crimine: la commedia incassa 146mila euro, ottenendo la terza media per copia e insidiando la prima posizione (non escludiamo possa salire in testa sabato e domenica).

Terza posizione per Bohemian Rhapsody, che incassa 115mila euro e ottiene ancora la miglior media della classifica (ben 500 euro) per un totale di 23.9 milioni di euro.

Quarto posto per Van Gogh – Sulla Soglia dell’Eternità, che incassa 90mila euro e sale a 1.6 milioni di euro, mentre chiude la top-five Ralph Spacca Internet con 88mila euro e un totale di 7.3 milioni di euro.

Le altre nuove uscite: City of Lies, al sesto posto, incassa 85mila euro e ottiene la seconda media della classifica, Benvenuti a Marwen apre al decimo posto con 24mila euro. Debutto deludente, all’undicesimo posto, per Attenti al Gorilla, che incassa 24mila euro all’undicesimo posto, ma nel weekend dovrebbe recuperare posizioni.