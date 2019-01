tempo di lettura 1'

ComicBookMovie segnala l’arrivo su Twitter di un video, registrato a Burbank presso i lotti di produzione della Warner Bros., che testimonia l’inizio della lavorazione di. in vista dell’inizio ufficiale delle riprese che dovrebbe avvenire la prossima settimana.

Alla regia del film di Birds of Prey troviamo Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato che il film sarà vietato ai minori.

Nel film le protagoniste affronteranno Maschera Nera, che sarà interpretato da Ewan McGregor. Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya. Dovrebbe comparire anche Cassandra Cain.

Ecco il video approdato online: