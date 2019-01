tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter sarebbe ufficialmente entrata a far parte del cast di, il nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert che avrà come protagonista Timothée Chalamet.

L’attrice francese, secondo il sito, vestirà i panni Gaius Helen Mohiam, Reverenda Madre della sorellanza Bene Gesserit.

Scritto da Eric Roth, il film verrà prodotto dalla Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.