Manca un giorno all’uscita italiana di, due a quella americana.

Per il film, in uscita in day-and-date in quasi tutto il mondo con distribuzione Disney nei mercati internazionali e Universal in territorio americano, si prevede un esordio compreso fra i 105 e i 120 milioni di dollari, stando alle ultime stime pubblicate da Deadline.

Un ottimo risultato che peraltro, negli Stati Uniti, dovrebbe essere favorito anche dal week end lungo del Martin Luther King day.

Nonostante l’apprezzamento critico non esaltante, c’è molta attesa per il film tanto che negli Stati Uniti le altre major hanno evitato di piazzare uscite di rilievo in concomitanza a quella di Glass che, forte anche del budget contenuto (20 milioni esclusa P&A), non faticherà a trasformarsi nella proverbiale gallina dalle uova d’oro…

M. Night Shyamalan e Jason Blum hanno prodotto Glass – in arrivo il 17 gennaio 2019 – realizzato anche grazie a una collaborazione più unica che rara fra la Universal (produttrice di Split) e la Disney (che tramite la Buena Vista aveva prodotto Unbreakable).

Questa la nuova sinossi:

Ambientato dopo la fine di Split, il nuovo film di M. Night Shyamalan Glass vede David Dunn all’inseguimento dell’identità sovrumana di Kevin Wendell Crumb, ovvero la Bestia, in una serie di incontri sempre più pericolosi, mentre Elijah Price Price emerge dall’ombra nel ruolo di orchestratore in possesso di segreti decisivi per entrambi gli uomini.