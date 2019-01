tempo di lettura 1'

Nel corso degli ultimi anni(La Bella e la Bestia) ha espresso un suo personale interesse per, celebre villain di Batman. Lo ha fatto condividendo online diverse immagini del personaggio ribadendo il suo interesse nel voler prendere parte all’universo DC cinematografico proprio nei panni di Pinguino.

Nonostante non si sappia praticamente ancora nulla di certo su The Batman, cinecomic che dovrebbe essere diretto da Matt Reeves, Gad ha continuato a stuzzicare l’immaginazione dei fan riguardo il suo interesse, condividendo in rete una GIF in cui vediamo Burgess Meredith nei panni di Pinguino nella serie televisiva di Batman con Adam West:

Good Knight pic.twitter.com/5qu6HOn1qL — Josh Gad (@joshgad) 14 gennaio 2019

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB