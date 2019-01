tempo di lettura 1'

Sono numerose le nuove uscite che si piazzano in buone posizioni al box-office italiano questa settimana, portando un ricambio che era a dir poco necessario.

Debutta al primo posto Glass, che incassa 228mila euro, in linea con l’esordio di Split (che, lo ricordiamo, chiuse la sua corsa con oltre 5.4 milioni di euro). Il film di M. Night Shyamalan spodesta Non ci Resta che il Crimine, che scende al secondo posto e incassa 100mila euro, per un totale di 2.5 milioni di euro. Apre al terzo posto Mia e il Leone Bianco, con 98mila euro e la promessa di tenere bene nel weekend (essendo un film per famiglie). Quarta posizione per Bohemian Rhapsody, con 79mila euro, la seconda media della top-ten (!) e un totale di 25.5 milioni di euro. Chiude la top-five Aquaman, con 72mila euro e un totale di 9.3 milioni di euro.

Apre al sesto posto L’Agenzia dei Bugiardi, con 63mila euro, mentre al settimo posto Maria Regina di Scozia debutta con 55mila euro. Quindicesima posizione per La Douleur con 5.200 euro.