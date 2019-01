tempo di lettura 1'

Saràa vincere il weekend al box-office americano. Il film di M. Night Shyamalan debutta con 16 milioni di dollari (sopra i 14.6 di), di cui 3.7 alle anteprime di giovedì sera. Le attuali proiezioni parlano di più di 40 milioni di dollari nei tre giorni e di quasi 50 nel weekend lungo (lunedì è la festività dedicata a Marthin Luther King Jr.), un ottimo risultato anche leggermente al di sotto delle aspettative. Ricordiamo che la pellicola è costata solo 20 milioni di dollari (Unbreakable ne costò ben 75 quasi vent’anni fa).

Seconda posizione per The Upside: il remake americano di Quasi Amici tiene bene e incassa altri 4.1 milioni venerdì, per un totale di 32.5 milioni in otto giorni. Nei quattro giorni dovrebbe raccoglierne 17.

Al terzo posto Aquaman incassa 2.5 milioni di dollari, per un totale di 296.5 milioni di dollari (nel weekend supererà i 300).

Subito sotto, Dragon Ball Super: Broly incassa 2.4 milioni di dollari, volando a 12.8 milioni dopo tre giorni di uscita (ne raccoglierà una decina nel corso del weekend).