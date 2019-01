tempo di lettura 1'

Let it snow – Innamorarsi sotto la neve.

affiancherà Shameik Moore, Kiernan Shipka, Odeya Rush (Dumplin), Jacob Batalon (Spider-Man: Homecoming), Miles Robbins (Halloween), Mitchell Hope (Descendants), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Anna Akana (You Get Me) e Joan Cusack (Shameless) nel cast di, adattamento cinematografico targato Netflix tratto dal romanzo scritto da John Green (Colpa delle Stelle), Maureen Johnson e Lauren Myracle arrivato nelle nostre librerie con il titolo

L’opera verrà diretta da Luke Snellin e basata su uno script di Victoria Strouse (Alla Ricerca di Dory) e Dylan Clark (Bird Box).

Ecco la sinossi del romanzo:

È la Vigilia di Natale a Gracetown. Scende la neve, i regali sono già sotto l’albero e le luci brillano per le strade. Sembra tutto pronto per la festa, ma una tormenta arriva a sparigliare le carte. Così si può rimanere bloccati su un treno in mezzo al nulla e vagare per la città fino a incontrare un intrigante sconosciuto. Oppure prendere la macchina per raggiungere una festa che promette di essere memorabile, per scoprire che l’amore è più vicino di quanto pensassimo. O ancora ritrovare qualcuno che si credeva perduto, ma solo dopo una giornata piena di imprevisti e di …maiali.

