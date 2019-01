tempo di lettura 3'

Empire Magazine ha dedicato l’ultimo numero a, il cinecomic Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck in arrivo il prossimo marzo.

Nella rivista sono contenute una serie di informazioni sul primo film Marvel del 2019, che vi riassumiamo qui di seguito divise per punti.

Carol non sarà una supereroina priva di difetti. “Non è perfetta” rivela Fleck. “Riceve molti pugni in faccia, fa degli errori, ma l’amiamo proprio per questo“.

Il film è ispirato al rilancio a fumetti di Captain Marvel firmato da Kelly Sue DeConnick . “È la serie che ci ha fatto innamorare di Carol Danvers. Una supereroina a cui è concesso essere spiritosa, coraggiosa e anche un po’ spericolata: tutte cose che la rendo umana“.

Il film è il primo con protagonista femminile per i Marvel Studios, ma anche dietro le quinte le presenze femminili non sono mancate. Il produttore spiega che “abbiamo ingaggiato una regista, sceneggiatrici, donne a cui affidare interi reparti…volevamo riempire i nostri spazi con le voci delle persone che sapevano che avremmo avuto bisogno di infondere verità a questo personaggio“.

I dati sulle prevendite sono ottimi, ma non è ancora chiaro come si comporterà il film al botteghino mondiale. Quel che è certo, sostiene Brie Larson, è che si tratta dell’inizio. “Questo film non è la fine, non è la risposta a una domanda. È l’inizio di tante altre storie“.

Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden e Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson), il film arriverà nelle sale italiane il 6 marzo 2019.

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.

Fonte: CBM