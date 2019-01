tempo di lettura 1'

Ancheè in trattative per entrare nel cast di

La notizia la riporta Collider: il sito afferma che la star di The Greatest Showman e Spider-Man: Homecoming dovrebbe interpretare Chani, interesse sentimentale del protagonista Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet.

Il cast del film diventa così sempre più ricco: ieri è stato rivelato che anche Oscar Isaac è in trattative (dovrebbe interpretare il padre di Atreides), andandosi ad affiancare a Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Stellan Skarsgård (Vladimir Harkonnen) e Charlotte Rampling (Gaius Helen Mohiam, Reverenda Madre della sorellanza Bene Gesserit).

Scritto da Eric Roth, il nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert verrà prodotto dalla Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere dello scrittore.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.