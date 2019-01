tempo di lettura 1'

Proseguono in esterni le riprese di

Il Dailymail ci regala nuovissimi scatti in cui vediamo Margot Robbie con due nuovi costumi di scena nei panni di Harley Quinn. Potete ammirarli tutti cliccando qui, altri qui di seguito.

More Harley pics in Birds of Prey. pic.twitter.com/oDgxVdxYca — PiScEs27 AKA: DCEU Slut….Kinda (@Josh2Gud4U) January 30, 2019

Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya. Dovrebbe comparire anche Cassandra Cain. Ewan McGregor sarà Maschera Nera, mentre Chris Messina sarà Victor Zsasz.

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato l’intenzione di girare un film vietato ai minori. L’uscita è prevista per il 7 febbraio 2020.