tempo di lettura 1'

è tornato davanti alla macchina da presa. L’attore è stato chiamato a vestire i panni del fotografo di guerra W. Eugene Smith in, thriller tratto da una storia vera per la regia(Lullaby).

Le riprese sono appena cominciate e l’Hollywood Reporter ha diffuso la prima foto annunciando che accanto a Depp ci sarà anche Bill Nighy, oltre a Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Ryo Kase e Jun Kunimura.

La pellicola, basata sull’omonimo libro di Aileen Mioko Smith e di Eugene Smith, segue il solitario fotografo dopo il suo lavoro avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Smith si trovava in Giappone per un lavoro commissionatogli dal redattore di Life Ralph Graves. Armato della sua fidata macchina fotografica Nikon Smith si reca in quel luogo per documentare lo scandalo della malattia di Minamata (o Chisso-Minamata), sindrome causata dall’intossicazione da mercurio ad opera della Chisso Corporation coperta dalla polizia locale e dalle agenzie governative.

A ospitare le riprese il Giappone e la Serbia.

