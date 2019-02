tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter sarebbe in trattative per vestire il ruolo del protagonista in, nuovo thriller soprannaturale scritto da Max Landis (Chronicle).

Baltasar Kormakur (Everest, Adrift) dirigerà il progetto per la MGM. Il progetto è descritto come un mix tra Gravity e Sopravvissuto – The Martian e segue un astronauta caduto in disgrazia (Elba) che si ritrova ad esplorare dei fondali marini in un’immersione subacquea, anche se in quel luogo scoprirà qualcosa di pericoloso e sinistro.

David Goyer, Kevin Turen, Russell Ackerman, John Schoenfelder e lo stesso Landis produrranno il progetto.

