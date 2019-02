tempo di lettura 1'

Sono iniziate le riprese di, il sequel del film di Ruben Fleisher arrivato nelle sale nel 2019.

L’intero cast originale è tornato nel film, inclusi Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Woody Harrelson. Accanto a loro anche Rosario Dawson e Zoey Deutch.

La produzione è in corso ad Atlanta, in Georgia, e il Daily Mail è riuscito a fotografare il cast sul set in costume di scena. Potete guardare le foto cliccando qui.

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video).

Zombieland: Double Tap uscirà l’11 ottobre, per la regia di Ruben Fleischer.