Il weekend del Super Bowl non è mai particolarmente entusiasmante al box-office americano, e quest’anno gli incassi sono stati i più bassi dal settembre 2017: solo 55.4 i milioni raccolti complessivamente dai primi 12 film in classifica.

Glass rimane in testa per il terzo weekend consecutivo, anche se con soli 9.5 milioni di dollari. La pellicola di M. Night Shyamalan, costata 20 milioni di dollari, ha raggiunto gli 88 milioni negli USA e quasi i 200 in tutto il mondo. Seconda posizione per The Upside, che incassa 8.8 milioni di dollari tenendo molto bene e salendo a 75 milioni complessivi.

Apre solo al terzo posto Miss Bala: il film della Sony, non accolto particolarmente bene dalla critica, incassa 6.6 milioni di dollari. Al quarto posto troviamo ancora Aquaman con 4.7 milioni di dollari e 323.5 milioni di dollari complessivi, per un totale globale di 1.106 miliardi di dollari (venerdì uscirà in Giappone).

Quinta posizione per Spider-Man: Un Nuovo Universo, che incassa 4.4 milioni di dollari e sale a 175 milioni complessivi (è il maggiore incasso di sempre della Sony Pictures Animation). In tutto il mondo il film d’animazione ha quasi raggiunto i 350 milioni di dollari.

Al sesto posto per Green Book, che incassa 4.3 milioni di dollari e sale a 55 milioni complessivi, mentre scende al sesto posto Il Ragazzo che Diventerà Re, con 4.2 milioni di dollari e un totale di 13.1 milioni di dollari.

All’ottavo posto A Dog’s Way Home incassa 3.5 milioni di dollari e sfiora i 36 milioni complessivi, mentre al nono posto rimane Escape Room con 2.9 milioni di dollari e 52 milioni complessivi (96 in tutto il mondo).

Debutta al decimo posto They Shall Not Grow Old: il film di Peter Jackson, dopo alcune release-evento in una manciata di cinema in cui ha incassato ben 8.3 milioni di dollari, raccoglie 2.4 milioni di dollari in poco più di 700 cinema, ottenendo la miglior media della top-ten e salendo a 10.7 milioni di dollari complessivi: niente male per un documentario sulla prima guerra mondiale.