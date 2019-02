tempo di lettura 2'

La storia della carriera diè la storia del suo grugnito.

Nonostante più della metà dei film da lui interpretati non abbiano il caratteristico suono roco della voce, quei personaggi incattiviti da tutto che parlano senza aprire la bocca, lo stesso quello è il personaggio che più gli è rimasto appiccicato. Dal monco fino a Callaghan passando per Gunny e poi Gran Torino, il vecchio duro che non guarda in faccia a nessuno ha quella parlata.

Partito da Leone e finito dirigendosi e incancrenendo il suo stile, Eastwood ci rinuncia in Il Corriere – The Mule scegliendo una declinazione più mite del suo personaggio che non teme nulla e sembra sempre sapere come avere a che fare con tutti.

Per qualunque altro attore grugnire significa manifestare rabbia, per Eastwood è la porta per un ventaglio di sentimenti e tipi di comunicazione diversa.

Con il grugnito ci fa tutto.

Per Qualche Dollaro In Più "Fate molto male a ridere!", uno dei primissimi veri grugniti sta in Per Qualche Dollaro In Più , enfatizzato dal parlare con il sigaro in bocca ma contraddistinto subito dai denti strettissimi. Qui è la più classica delle minacce, un uso standard ma del resto anche il primo.

Impiccalo Più In Alto "La prossima volta che impicchi un uomo guardalo in faccia" durissimo grugnito in Impiccalo Più In Alto , non è ancora il grugnito perfetto che conosciamo, è una sua versione quasi di prova, ancora gentile.

Ispettore Callaghan Il Caso Scorpio È Tuo "Deciditi bestia!" nel primo storico film di Harry Callaghan, I spettore Callaghan Il Caso Scorpio È Tuo, è la maniera in cui apostrofa il seria killer dopo averlo incastrato e prima di crivellarlo. Un grugnito epico pieno di tutto il disprezzo verso la criminalità.

Coraggio.... Fatti Ammazzare "Avanti dà un senso alla mia giornata" è una delle frasi più famose di Eastwood , simbolo di Harry Callaghan, ispettore brutale. La grugnisce in Coraggio... Fatti Ammazzare

Il Teaxno Dagli Occhi di Ghiaccio "E tu stai facendo qualcosa per morire" è la traduzione pessima di "Dying ain't much of a living" che Josey Wales pronuncia grugnendo in risposta ad un cacciatore di taglie che sostiene di farlo perchè di qualcosa si deve pur campare in Il Texano Dagli Occhi di Ghiaccio . È il grugnito filosofico.

Gunny "Sono vecchio stanco e incazzato..." parte così il monologo fatto solo di minacce che apre Gunny , film in cui Eastwood interpreta un istruttore dei marine. Gunny è una specie di bistecca fatta a film, un concentrato di virilità durissima in cui un vecchio sta all'altezza dei giovani (la storia della filmografia di Eastwood dal 1980 in poi) a furia di denti digrignati.

Nel Centro del Mirino Nel Centro Del Mirino ha questa bellissima scena in cui finalmente John Malkovich è sotto tiro di Clint Eastwood , solo che lo sta tenendo per evitare che precipiti nel vuoto, sparargli vuol dire morire e Malkovich lo sa, per questo lo tiene e lo provoca. Qui c'è un incredibile grugnito di rosicata.

Gli Spietati "Chi è il padrone di questo cesso?" prima che parta la carneficina di Gli Spietati c'è un momento in cui lo spettro dei film passati di Eastwood si impadronisce di lui e attraverso un personaggio invece presentato come non violento si sente l'eco del cinema precedente, con una frase e una dizione in perfetto stile.

Million Dollar Baby "Non sta chiedendo l'aiuto di Dio, sta chiedendo il mio!", in Million Dollar Baby Eastwood recita per tutto il tempo solo grugnendo, con un costante tono di voce rauco e con pochissime parole, riempiendo tutto e tutti di minacce questa è la richiesta di aiuto ad un prete, espressa anch'essa con un tono di minaccia ma stavolta languido, quasi lamentoso, disperato. Bellissimo.

Gran Torino "Fuori dal mio giardino" semplice ed efficace, quasi uno slogan. Il vecchio che dal suo portico si dondola con in braccio un fucile è un classico americano, Gran Torino lo rielabora. È forse il film con più grugniti in assoluto di tutta la carriera di Eastwood. Vecchio e incattivito non ha mai grugnito meglio.



















