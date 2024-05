La recensione di Il segreto di Liberato, il documentario su Liberato di Francesco Lettieri in uscita il 9 maggio

Questa è la origin story di Liberato, raccontata nella forma di un documentario inattendibile. Lo ha girato Francesco Lettieri, che è anche una delle persone che parlano, intervistate (o autointervistate) per raccontare per interposta persona Liberato. Lui non si mostra mai ovviamente, ma tutti quelli che lavorano con lui lo raccontano. Proprio per questo è un documentario inattendibile, perché è un racconto dall’interno, non c’è una persona terza che guarda la storia di Liberato e ci legge qualcosa, ma è tutto prodotto dallo stesso entourage di Liberato, che lavora con lui e si capisce essere parte anche creativa del progetto Liberato. Di fatto è molto più simile a un videoclip, nelle finalità, che a un vero documentario. È cioè un testo parallelo alla musica che serve a costruire, cementare e ribadire l’identità del performer. Prima lo facevano i videoclip (e del resto