Da molto si vocifera su quali canzoni originali dal classico Disney disaranno presenti nell’adattamento in uscita nelle sale questa estate diretto da. “Be Prepared”, ovvero “Sarò Re”, canzone cantata dal villain Scar (nel film animato intonata da Jeremy Irons), inizialmente sembrava essere fuori da questa lista, in quanto il regista aveva omesso di nominarla durante le varie interviste.

Ora Skyler Shuler di The DisInsider ha rivelato su Twitter che la canzone in questione, molto amata dai fan, sarà presente nel lungometraggio. Ovviamente vi terremo informati su conferme o smentite. Ecco il tweet:

I get this question a lot, but I’ve heard “Be Prepared” will indeed be in THE LION KING remake. pic.twitter.com/ViDc9Hjt7E

— Skyler Shuler (@Skylerhxc) 3 febbraio 2019