tempo di lettura 2'

Weekend non entusiasmante al box-office americano, ma le numerose nuove uscite hanno contribuito a ravvivare la classifica.

Al primo posto debutta The LEGO Movie 2: il film d’animazione incassa 34.4 milioni di dollari (52.5 in tutto il mondo), nettamente sotto le previsioni iniziali della Warner che immaginava un weekend da 50 milioni di dollari. Il primo film nel 2014 aveva incassato 69 milioni di dollari nel suo primo weekend, mentre nel 2017 The LEGO Batman Movie aveva aperto con 53 milioni di dollari e successivamente LEGO Ninjago aveva aperto con 20.4 milioni di dollari. Il progressivo calo negli incassi di una saga che ha sfornato quattro film in cinque anni sembra sottolineare un certo affaticamento da parte del franchise, anche se va ricordato che Warner Bros. e LEGO ottengono grandi ritorni da questi film non solo dagli incassi cinematografici.

Apre al secondo posto What Women Wan, con 19 milioni di dollari, in linea con le aspettative della Paramount. Nonostante le critiche negative, il film sembra piacere al pubblico e grazie al budget limitato (20 milioni) potrebbe rivelarsi un buon successo.

Terza posizione per Cold Pursuit, con 10.8 milioni di dollari, un risultato leggermente sopra le aspettative della Lionsgate. Scende al quarto posto The Upside, che continua a tenere molto bene e incassa atri 7.2 milioni di dollari per un totale di 85.8 milioni di dollari: un grande risultato per il remake di Quasi Amici.

Chiude la top-five Glass, che incassa 5.8 milioni di dollari e sale a 98.4 milioni complessivi (221 in tutto il mondo), decisamente un grande successo.

Apre al sesto posto The Prodigy, con 6 milioni di dollari (esattamente quanto è costato), mentre al settimo posto Green Book tiene molto bene e incassa altri 3.5 milioni di dollari, salendo a 61 milioni complessivi. Scende all’ottavo posto Aquaman, con 3.3 milioni di dollari e 328 milioni di dollari in due mesi (1.12 miliardi nel mondo). Nona posizione per Spider-Man: Un Nuovo Universo, che incassa 3 milioni di dollari e sale a quasi 180 milioni complessivi (352 nel mondo).

Chiude la top-ten Miss Bala, che scivola dal terzo al decimo posto e incassa 2.7 milioni di dollari e sale a 11.8 milioni complessivi.