tempo di lettura 2'

a vincere l’Orso d’Oro all’edizione 2019 della Berlinale ( leggi la nostra recensione ). Co-prodotto da Francia, Germania e Israele, il film di Nadav Lapid con protagonista Tom Mercier incentrato su un giovane israeliano che cerca di reinventarsi a Parigi con l’aiuto di un dizionario franco-israeliano. Orso d’Argento Gran Premio della Giuria per leggi la nostra recensione ), mentre il premio al miglior regista è andato a. Leone d’Argento a entrambi gli attori del cinese leggi la nostra recensione ).

Arriva anche il riconoscimento all’italiano La Paranza dei Bambini (leggi la nostra recensione), che è valso l’Orso d’Argento alla miglior sceneggiatura a Mauricio Barucci, Claudio Giovannesi e Roberto Saviano. Quest’ultimo ha accettato il premio “alle ong che vanno nel Mediterraneo a salvare delle vite, scrivere questo film è significato mostrare l’esistenza e la resistenza che esiste: parlare della verità nel nostro Paese è diventato difficile”. Braucci ha aggiunto: “I ragazzi nel Sud Italia, come avete visto nel film, hanno bisogno di sostegno, più di quel che hanno ora, e per questo è importante l’amicizia dell’Italia con gli altri Paesi”.

Durante la serata è stato ricordato anche Bruno Ganz, scomparso ieri.

Questi i vincitori:

Golden Bear for Best Film

Synonyms, dir. Nadav Lapid

Silver Bear Grand Jury Prize

By the Grace of God, dir. François Ozon

Silver Bear Alfred Bauer Prize

System Crasher, dir. Nora Fingscheidt

Silver Bear for Best Director

Angela Shanelec, I Was at Home, But

Silver Bear for Best Actress

Yong Mei, So Long, My Son

Silver Bear for Best Actor

Wang Jingchun, So Long, My Son

Silver Bear Best Screenplay

Mauricio Barucci, Claudio Giovannesi and Roberto Saviano, Piranhas

Silver Bear for Outstanding Artistic Contribution

Rasmus Videbæk

Cinematographer, Out Stealing Horses

Glashutte Original Documentary

Talking About Trees, dir: Suhaib Gasmelbari



GWFF Best First Feature Award

Oray, dir: Mehmet Akif Büyükatalay

Golden Bear Best Short Film

Umbra, dir: Florian Fischer, Johannes Krell



Silver Bear Jury Prize Short Film

Blue Boy, dir: Manuel Abramovich

Audi Short Film Award

Rise, dir: Barbara Wagner, Benjamin de Burca

Panorama Audience Award Winner Fiction Film

37 Seconds, Japan, dir. Hikari

Panorama Audience Award Winner Panorama Dokumente

Talking About Trees, France / Sudan / Germany / Chad / Qatar dir. Suhaib Gasmelbari