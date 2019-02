tempo di lettura 1'

Qualche giorno fa abbiamo appreso dell’addio dial ruolo di Batman. L’attore ha infatti approfittato di un’ospitata da Jimmy Kimmel per annunciare di aver tagliato i ponti con il personaggio.

Nelle ultime ore è poi arrivato il commento di Zack Snyder, che lo ha diretto in Batman V Superman: Dawn of Justice e poi in Justice League. Il regista ha rivolto dei versi poetici al collega e amico, che ha definito “il miglior Batman in assoluto“.

“Grazie amico mio per avermi regalato quel mento dannatamente splendido e un cuore meraviglioso” ha scritto.

Ecco il post comparso su Vero:

Il nuovo film di Matt Reeves su Batman uscirà il 25 giugno 2021.