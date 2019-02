tempo di lettura 1'

In un weekend povero di nuove uscite veramente vincenti, èa salire in testa alla classifica italiana. La commedia incassa 1.9 milioni di euro in quattro giorni, tenendo benissimo rispetto all’esordio (ma comunque con un leggero calo, a dimostrazione del weekend non soddisfacente) per un totale di ben 4.4 milioni in dieci giorni.

Seconda posizione per Il Corriere – The Mule, che incassa 1.4 milioni di euro e sale così a 4.2 milioni complessivi.

Apre al terzo posto Alita: Angelo della Battaglia, che incassa un milione di euro, in linea con quanto ci si aspettava da un titolo non semplicissimo. Al quarto posto Green Book incassa altri 975mila euro, portandosi a un totale di quasi cinque milioni, mentre al quinto posto Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto incassa 735mila euro e sale a 6.5 milioni di euro.

Al sesto posto, La Paranza dei Bambini incassa 575mila euro (645mila euro in cinque giorni): il premio a Berlino ha generato un certo incremento negli incassi domenica. Settima posizione per Rex – Un Cucciolo a Palazzo, che debutta con 412mila euro, mentre Un’Avventura si piazza all’ottavo posto con 375mila euro in quattro giorni e la media più bassa della top-ten. Nona posizione per Crucifixion, che incassa 338mila euro, mentre al decimo posto Il Primo Re incassa 181mila euro e sfiora i due milioni complessivi.