Stamattina vi abbiamo proposto il nuovo trailer di, il sequel di X-Men: Apocalisse diretto da Simon Kinberg che sarà nelle estate questa estate.

Prima di procedere nella lettura dell’articolo vi invitiamo a recuperarlo perché svela un punto cardine della trama della pellicola che sarà nei cinema italiani il 6 giugno, un giorno prima rispetto agli Stati Uniti.

La nuova anteprima conferma che nel corso della storia Mystica morirà per mano di Jean Grey. Il regista ha commentato la cosa durante un’intervista con Entertainment Weekly, di cui vi proponiamo una traduzione qui di seguito:

Il trailer rivela che Mystica muore in questo film. Cosa ti ha spinto a rivelarlo?



SIMON KINBERG: Dunque, l’idea era di far capire che questo film è diverso dagli altri X-Men. È un film dove accadono cose sconvolgenti e che racconta eventi drammatici. La gente non cade dagli edifici, non si dissolve nella polvere e se ne va via. Ci sono realismo e peso delle conseguenze in questo film. E poi, serviva a mostrare che Jean/Fenice Nera è una minaccia per tutti, compresi gli X-Men.

Eri nervoso all’idea di uccidere una delle più grandi star del cinema, nonché tua amica, Jennifer Lawrence?

SIMON KINBERG: Ho provato molte emozioni a riguardo. Naturalmente ero triste visto che Jen è un amica ma soprattutto un’attrice che stimo molto. Ho ritenuto, però, che fosse il momento più drammatico e di maggiore impatto. A volte devi prendere decisioni difficili per sostenere la storia più ampia. E la storia è proprio il crollo di Jean, la sua perdita di controllo visto che si tratta dell’essere più potente al mondo. Per rendere la cosa drammatica devi mostrare una perdita vera, vero dolore e una vera minaccia. Non volevo farle distruggere un edificio con persone sconosciute al suo interno, doveva trattarsi qualcosa di molto personale per gli X-Men, di una cosa che potesse anche dividerli. Mystica è un personaggio che ha sempre fatto parte del nostro universo degli X-Men e del mondo di Magneto. La sua morte ha un effetto su praticamente tutti.

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.