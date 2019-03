tempo di lettura 1'

Non abbiamo notizie certe sul cinecomic dedicato ada molto tempo. Tuttavia dietro le quinte qualcosa di interessante continua a muoversi.

secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter infatti il produttore Michael Disco (Game Night) avrebbe abbandonato la sua posizione alla New Line per lanciare la sua nuova casa di produzione, la The Disco Factory, azienda che collaborerà per almeno due anni con la Warner Bros. e la New Line.

Disco si troverà poi nuovamente a collaborare con i registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein (Game Night) per produrre proprio The Flash, il cinecomic DC a lungo in lavorazione che avrà per protagonista Ezra Miller.

L’ultima bozza della sceneggiatura del cinecomic è stata scritta da King Arthur (King Arthur: Il Potere della Spada).

In attesa di nuove notizie al riguardo diteci cosa ne pensate bei commenti!