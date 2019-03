tempo di lettura 1'

Sono statia dominare il weekend in Italia.

Il film d’animazione si è posizionato in testa giovedì e venerdì, arrivando poi a vincere il weekend con 1.6 milioni di euro e la miglior media per sala (quasi 4.400 euro), un risultato straordinario per la saga anime. Ma sabato e domenica è stato il vincitore dell’Oscar a imporsi in vetta alla classifica, arrivando poi a raccogliere quasi 1.1 milioni nel weekend per un totale finora di ben 7.3 milioni di euro.

Al terzo posto apre Domani è un Altro Giorno incassa 706mila euro, mentre al quarto posto Ancora Auguri per la tua Morte incassa 553mila euro, la metà del primo film.

Scende al quinto posto 10 Giorni Senza Mamma, con 551mila euro e un totale di 6.6 milioni di euro, mentre apre solo al sesto posto Croce e Delizia, con 531mila euro e una media non molto alta.

Segue The LEGO Movie 2, con 361mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro, mentre all’ottavo posto Il Corriere – The Mule incassa 359mila euro e sale a quasi 6 milioni di euro. Apre al nono posto C’era una Volta il Principe Azzurro, mentre chiude la top-ten Un Uomo Tranquillo, con 284mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro.