Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Ieri sera si è tenuta a Los Angeles la première mondiale di. All’evento erano presenti molte star dell’Universo Cinematografico Marvel, tra cui, fratello del registae tra i protagonisti di

Variety ne ha approfittato per chiedergli aggiornamenti sul terzo episodio della saga e la risposta è stata in qualche modo incoraggiante:

Non so esattamente come funzionerà, ma penso che faremo questo terzo film, non vedo l’ora. Penso che non farlo sarebbe un disservizio nei confronti dei fan, so che le persone che hanno lavorato a Guardiani della Galassia si sentono veramente una famiglia. Ci riuniremo e faremo il miglior film possibile a prescindere da chi lo dirigerà.

Ho la sensazione che andrà tutto bene.