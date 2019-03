tempo di lettura 1'

Dopo l’ottima partenza di mercoledì,rimane saldamente in testa alla classifica italiana giovedì, incassando altri 522mila euro e portandosi a un totale di ben 1.3 milioni di euro in due giorni. Per fare un confronto, un anno faaveva incassato 253mila euro nel suo secondo giorno: le prospettive per il weekend sono ottime.

Seconda posizione per Green Book, che prosegue la sua corsa dopo gli Oscar e incassa 68mila euro, salendo a 7.7 milioni complessivi.

Debutta al terzo posto Non Sposate le mie Figlie 2, con 40mila euro (il primo film aveva esordito nel 2015 con 62mila euro), mentre tra le altre uscite I Villeggianti apre al nono posto con 21mila euro e Asterix al decimo con 18mila euro. Quest’ultimo dovrebbe recuperare terreno sabato e domenica, essendo un film per famiglie.

Aprono fuori dalla top-ten tutte le altre nuove uscite: Cocaine all’undicesimo posto incassa 18mila euro, C’è Tempo al tredicesimo incassa 15mila euro, Gloria Bell al quattordicesimo incassa 15mila euro.