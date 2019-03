tempo di lettura 2'

Nel breve video sono stati mostrati Lando Calrissian e Kylo Ren che ammira l’elmo di Darth Vader.

In occasione di un incontro con gli azionisti Disney, è stato mostrato ieri un breve teaser di. Composto sia da scene del film (le cui riprese sono terminate il mese scorso) che da momenti dietro le quinte, il video è stato così descritto dal sito ComicBook

Scott Ladewig, che era presente, ha aggiunto altri dettagli:

Vediamo un’astronave, un violatore di blocco, in un hangar all’apparenza abbandonato. Un’esplosione spazza via degli Stormtrooper in un hagar. Kylo Ren in una stanza bianca che osserva l’elmo di Vader. Rey, Finn e Poe Dameron alla guida del Falcon. […]

Nel rispondere alle domande dei suoi follower ha aggiunto ulteriori precisazioni:

C’era anche un quarto personaggio ma veniva coperto da Poe. […] Kylo non indossava alcuna maschera. La stanza dove si trovava sembrava la stanza dove meditava Vader.

Il video insomma conferma che nell’ultimo episodio della saga degli Skywalker vedremo Rey, Finn e Poe collaborare insieme in una missione. Ma chi sarà il quarto personaggio? Non ci resta che attendere aprile, quando in occasione della Star Wars Celebration verrà presentato il trailer.

Star Wars: Episodio IX sarà al cinema a dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).