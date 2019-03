tempo di lettura 2'

a dominare la classifica italiana nel weekend. Il cinecomic dei Marvel Studios incassa la bellezza di 4.07 milioni di euro, ottenendo una media stellare e salendo a 4.8 milioni in cinque giorni (è uscito mercoledì). Si tratta del miglior debutto dell’anno e di uno dei migliori esordi di sempre per un film dei Marvel Studios (il migliore se si pensa a film delle origini,un anno fa incassava 2.4 milioni nel weekend di San Valentino). A questo punto è lecito pensare che il cinecomic chiuderà la sua corsa ben sopra i 10 milioni.

Seconda posizione per Green Book, che incassa altri 742mila euro e sale a 8.4 milioni complessivi, mentre al terzo posto apre Non Sposate le mie Figlie 2, con 607mila euro (la metà di quanto incassato dal primo film). Quarta posizione per Domani è un Altro Giorno, che incassa 455mila euro e sale a 1.3 milioni complessivi, mentre al quinto posto grazie ai dati di sabato e domenica Asterix e il Segreto della Pozione Magica debutta con 340mila euro.

Sesto posto per 10 Giorni Senza Mamma, che con 314mila euro sale a ben 7.1 milioni di euro, mentre al settimo posto Ancora Auguri per la tua Morte incassa 286mila euro e sale a un milione. Ottava posizione per C’era una Volta il Principe Azzurro, che tiene molto bene con 283mila euro e un totale di 739mila euro. Al nono posto apre I Villeggianti, con 275mila euro e un’ottima media per copia (la seconda della classifica), mentre chiude la top-ten Croce e Delizia con soli 275mila euro e un totale di 985mila euro.

Tra le altre nuove uscite, Gloria Bell apre al dodicesimo posto con 202mila euro, Cocaine al quattordicesimo con 174mila. Da notare il crollo verticale di Dragon Ball Super: Broly che passa dal primo all’undicesimo posto, pur con un ottimo totale di 2.3 milioni di euro.