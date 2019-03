tempo di lettura 1'

In occasione degli 80 anni di, la Warner Bros. ha deciso di fare un grande regalo a tutti i fan americani del crociato di Gotham e di Christopher Nolan.

La major ridistribuirà infatti in alcuni cinema IMAX, in pellicola 70mm, la trilogia del Cavaliere Oscuro. L’iniziativa partirà il 30 marzo all’Universal Cinema AMC al CityWalk Hollywood di Los Angeles: durante una pausa tra Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro – il Ritorno il regista Christopher Nolan interverrà in un Q&A con il pubblico. Il 13 aprile si ripeterà all’AMC Lincoln Square di New York e all’AMC Metreon di San Francisco, il 20 aprile toccherà al Cinesphere Ontario Place di Toronto e all’IMAX dell’Indiana State Museum di Indianapols (in questi casi il Q&A con Nolan verrà ritrasmesso).

Ricordiamo che è stato Nolan il primo regista a girare sequenze d’azione con cineprese IMAX per film commerciali in Il Cavaliere Oscuro, generando una vera e propria rivoluzione.

I biglietti saranno in vendita a partire da mercoledì 13 marzo, vi terremo aggiornati nel caso anche in Italia si decidesse di proporre iniziative simili.

Fonte: Collider