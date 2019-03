tempo di lettura 1'

ha collaborato innumerevoli volte con il regista. L’attore è comparso in Juno, Tra le Nuvole, Thank You for Smoking, Men, Women & Children, Un Giorno come Tanti e in The Front Runner – Il Vizio del Potere.

Simmons ha quindi passato molto tempo insieme a Reitman negli ultimi anni e scherzando con Entertainment Tonight ha dichiarato di conoscere tutto sul nuovo progetto del regista, ovvero l’atteso Ghostbusters 3:

È esilarante, ovviamente, e brillante. Ona ne posso parlare. Non posso aspettare, non vedo l’ora di sapere cosa farà. Non posso assolutamente dire nulla, so tutto ma non te lo dico.

Simmons ovviamente è ironico ma chissà, magari avrà una parte anche in questo nuovo progetto di Reitman.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Scritto da Reitman e Gil Kenan, il film sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegato alla pellicola al femminile uscita nel 2016. Non è ancora chiaro chi tra Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Rick Moranis e Annie Potts tornerà nel cast.

FONTE: CB