Il mese di marzo si avvia verso un confronto negativo rispetto all’anno scorso. A dominare la classifica del weekend che si è appena concluso è: il dramma romantico raccoglie 1.3 milioni di euro, con una media di oltre 3.200 euro per sala. Scende invece al secondo posto, che incassa 847mila euro e sale a un totale di 9.1 milioni di euro. La pellicola dei Marvel Studios dovrebbe chiudere la sua corsa intorno ai dieci milioni complessivi.

Apre al terzo posto Scappo a Casa: la commedia incassa 625mila euro, mentre al quarto posto debutta Peppermint – L’Angelo della Vendetta, con 455mila euro. Al sesto posto Escape Room incassa 404mila euro, per un totale di 1.3 milioni di euro, mentre al settimo posto Il Professore e il Pazzo apre con 402mila euro e ottiene la seconda media della classifica. Ottiene l’ottava posizione l’evento in due giorni (sabato e domenica) My Hero Academia The Movie – Two Heroes, che incassa 306mila euro.

Chiudono la top-ten Green Book (191mila euro, 9.3 milioni complessivi) e Un Viaggio a Quattro Zampe (169mila euro, 710mila euro complessivi).

Fuori dalla top-ten debuttano numerose nuove uscite del weekend: La Conseguenza, undicesimo, incassa 155mila euro; Instant Family, dodicesimo, ne raccoglie 133mila. Al tredicesimo posto Ricordi? incassa 92mila euro, La Mia Seconda Volta al quattordicesimo incassa 90mila euro. La Gabbianella e il Gatto incassa 43mila euro, Un Viaggio Indimenticabile 36mila, Peterloo 32mila, Dafne 11mila.