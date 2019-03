tempo di lettura 3'

“Cosa c’entra l’umore? Si combatte quand’è necessario… l’umore non importa! L’umore va bene per le bestie, o per fare all’amore, o per suonare il baliset. Non è fatto per chi combatte.” È citandochesi mostra su Instagram mentre si prepara per le riprese, appena iniziate, di. Sono le parole di, un leale membro della Casa Atreides che verrà interpretato proprio dall’attore e che nel film diaveva il volto diNella foto lo vediamo a petto nudo e braccia sollevate:

Questa la sinossi ufficiale diffusa all’inizio delle riprese:

“Dune”, avventura epica di un eroe e carica di emotività, narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e di talento nato con un grande destino che va oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

L’adattamento per il grande schermo del celebre best seller di Frank Herbert, Dune vede la presenza del candidato all’Oscar® Timothée Chalamet (“Call Me by Your Name”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Rogue Nation”), Oscar Isaac (“Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi”), il candidato all’Oscar® Josh Brolin (“Milk” “Deadpool 2”, “Avengers: Infinity War”), Stellan Skarsgård (“Mamma Mia!”, “Avengers: Age of Ultron”), Dave Bautista (la serie di film di “Guardiani della Galassia”, l’imminente “Avengers: Endgame”), Zendaya (“Spider-Man: Homecoming”), David Dastmalchian (i film di “Ant-Man”), Stephen Henderson (“Fences”, “Lady Bird”), con la candidata all’Oscar® Charlotte Rampling (“45 Years”, “Assassin’s Creed”), con Jason Momoa (“Aquaman”) e il premio Oscar® Javier Bardem (“No Country for Old Men”, “Skyfall”) e Chang Chen (“La Tigre e il Dragone”, “The Grandmaster”).

Denis Villeneuve dirigerà “Dune” da una sceneggiatura da lui scritta insieme a Eric Roth e Jon Spaihts basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Joe Caracciolo e Villeneuve. I produttori esecutivi sono Tanya Lapointe, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Thomas Tull, Jon Spaihts, Richard P. Rubinstein, John Harrison e Herbert W. Gains, con Kevin J. Anderson nel ruolo di consulente creativo.

Dietro la macchina da presa, Villeneuve collabora per la prima volta con il direttore della fotografia candidato all’Oscar® Greig Fraser (“Lion”, “Zero Dark Thirty”, “Rogue One: A Star Wars Story”); la costumista candidata all’Oscar® Jacqueline West (“The Revenant”, “Il Curioso Caso di Benjamin Button”, “Quills – La penna dello scandalo”), il secondo costumista Bob Morgan e il coordinator delle controfigure Tom Struthers (la trilogia de “Il Cavaliere Oscuro”, “Inception”). Il compositore premio Oscar® e più volte candidato all’Oscar® Hans Zimmer (“Blade Runner 2049”, “Inception”, “Il Gladiatore”, “Il Re Leone”) ha realizzato la colonna sonora. Villeneuve ritroverà la scenografa candidata all’Oscar® Patrice Vermette (“Arrival”, “Sicario”, “The Young Victoria”), il montatore due volte candidato all’Oscar® Joe Walker (“Blade Runner 2049”, “Arrival”, “12 Anni Schiavo”), il due volte premio Oscar® supervisore agli effetti visivi Paul Lambert (“First Man”, “Blade Runner 2049”) e il premio Oscar® per gli effetti speciali Gerd Nefzer (“Blade Runner 2049”).

“Dune” sarà girato in esterni a a Budapest, Ungheria e in Giordania.

L’uscita del film è prevista a partire dal 20 Novembre 2020, distibuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e Legendary Entertainment.