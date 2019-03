tempo di lettura 1'

sembra aver particolarmente apprezzato, il film Netflix con protagonisti Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund e Pedro Pascal.

“Ho visto Triple Frontier stasera” ha scritto il regista e sceneggiatore su Facebook. “Un film d’azione americano pieno di star e testosterone in perfetto stile americano“. Ha poi mosso una critica sul fatto che non sia arrivato in sala:

Ottimo. Davvero. Il fatto che un film simile, il pane quotidiano del cinema commerciale americano, sia uscito in streaming definisce esattamente il nostro panorama cinematografico attuale.

Watched TRIPLE FRONTIER this eve. A star-studded highly crafted American testosterone actioner in the great American… Pubblicato da Paul Schrader su Lunedì 25 marzo 2019

Questa la sinossi diffusa da Netflix:

Non c’è dubbio: non si tratta di un’operazione militare. Guarda Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund e Pedro Pascal mentre tentano di rapinare uno dei cartelli più spietati del mondo in Triple Frontier su Netflix. In arrivo a marzo.

