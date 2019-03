tempo di lettura 1'

La 20Th Century Fox ha condiviso un nuovo, simpatico video promozionale su Twitter.

Nel filmato in lingua originale, che vi proponiamo in calce, James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Sophie Turner e Jessica Chastain rispondono, ironicamente, ad alcune domande come “Chi era sempre in ritardo sul set?”, “Chi era il più o la più burbero/a?” etc etc.

X-Men: Dark Phoenix sarà nei cinema italiani il 6 giugno.

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.