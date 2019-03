tempo di lettura 2'

Manca meno di un mese all’uscita di, la pellicola che chiuderà l’arco narrativo cominciato con(ma anche da, in un certo qual modo).

E da Deadline arrivano delle interessanti considerazioni sugli esiti del primo fine settimana.

Specie alla luce del fatto che, contrariamente al “primo capitolo”, Endgame arriverà in Cina nella stessa finestra di release (24-26 aprile) degli altri mercati mondiali. La precedente pellicola dei fratelli Russo aveva invece aperto l’11 maggio nel Middle Kingdom.

Secondo il popolare magazine, Avengers: Endgame potrebbe tranquillamente esordire con un incasso di ben 840 milioni di dollari nel primo fine settimana di permanenza nelle sale. La stima è stata fatta tenendo conto che Infinity War lo scorso aprile aveva guadagnato, globalmente, 640.4 milioni di dollari nel primo week-end e 199.3 milioni in Cina due settimane dopo.

Il dato è stato quindi “semplicemente” calcolato in base alle performance dell’altro lungometraggio Marvel Studios citato. Nulla esclude che Endgame possa in realtà ottenere anche di più. La “cautela” deriva dal fatto che, nonostante le voci dei giorni scorsi che abbiamo volutamente deciso di ignorare, non si conosce ancora con precisione la durata della pellicola. Chiaramente maggiore sarà la durata, minori saranno gli spettacoli proposti nei cinema, motivo per cui non sono ancora disponibili dei dati di tracking veri e propri per il mercato nordamericano.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.