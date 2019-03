tempo di lettura 1'

Con 15.3 milioni di dollari,debutta in testa alla classifica americana venerdì.

Il film di Tim Burton si prepara a vincere il weekend: con i dati di ieri, le proiezioni sono di un incasso complessivo di 48 milioni di dollari nei tre giorni, leggermente inferiore alle previsioni della stessa Disney che si aspettava un lancio da 50 milioni di dollari. Ne è costati 170.

Scende al secondo posto venerdì Noi, con 10.1 milioni di dollari e un incasso complessivo di ben 104 milioni di dollari in otto giorni. Nel weekend l’horror di Jordan Peele dovrebbe raccogliere 33 milioni.

Al terzo posto Captain Marvel incassa 5.5 milioni di dollari, salendo a 338 milioni di dollari in tre settimane.

Apre al quarto posto Unplanned: il film distribuito da Pure Flix incassa 2.9 milioni di dollari, mentre al quinto posto debutta Five Feet Apart, con 1.9 milioni di dollari. Al decimo posto apre The Beach Bum, con 650mila dollari: il film rappresenterà il peggior weekend d’esordio per un film con Matthew McConaughey distribuito in un ampio numero di sale.