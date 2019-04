tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline sarebbero in trattative per aggiudicarsi il ruolo delle protagoniste in, film di stampo supereroistico diretto da Ben Falcone (The Boss, Tammy).

Basato su una sceneggiatura dello stesso Falcone il film sarà incentrato, secondo le voci del sito, su due personalità che ottengono dei superpoteri.

Marc Platt produrrà il progetto insieme a Falcone e alla McCarthy.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!