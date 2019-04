tempo di lettura 1'

Batman – Il Ritorno.

Batman Forever.

Batman & Robin.

I due cinecomic di Tim Burton e i due di Joel Schumacher sono pronti a tornare in commercio in 4k a partire dal 4 giugno in Digital HD e su supporto fisico e, dal 17 settembre, anche in un cofanetto contenente tutti i film citati (le date fanno riferimento al mercato nordamericano).

Qua sotto potete ammirare le cover (appena si saprà qualcosa sull’eventuale uscita italiana sarà nostra premura segnalare il tutto):