“È un po’ uno shock essere qui come colleghi”, ha esordito Emma Watts, vice chairman della 20th Century Fox alla grande presentazione Disney durante la CinemaCon di Las Vegas, la più grande convention degli USA dedicata al rapporto tra distributori ed esercenti. È stata infatti la prima volta dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney che le due compagnie si sono presentate insieme, e c’era molta attesa circa l’annuncio dello slate “unificato”.

“Insieme, crediamo di essere molto di più di quello che appare la somma delle nostre parti,” ha commentato Alan Horn, chairman di Walt Disney Studios. Durante il panel sono state mostrate scene inedite di Avengers: Endgame, Il Re Leone, Aladdin e altro ancora (nessuna immagine, invece, è stata mostrata di Star Wars: Episodio IX o Frozen 2).

Parlando della Fox, la Watts ha riconosciuto che la Disney è nota per i suoi grandi blockbuster, “e noi intendiamo fare la nostra parte. È con questo spirito che continueremo a creare nuove storie”: ecco quindi che ha menzionato Kingsman, Alien e Il Pianeta delle Scimmie come potenziali franchise da espandere in futuro. Va ricordato che Avatar è già in moto, e che i franchise Marvel/Fox passeranno ai Marvel Studios una volta esaurite le uscite già previste: tra l’altro, tanto per rassicurare i fan in attesa di notizie di New Mutants, il film era presente nella scaletta ufficiale delle prossime uscite insieme a Stuber, Breakthrough, X-Men: Dark Phoenix, Stuber e Ford v. Ferrari.

L’attuale slate Disney/Fox:

17 aprile: BreakThrough

19 aprile: DisneyNature Penguins

26 aprile: Avengers: Endgame

19 maggio: Tolkien

24 maggio: Aladdin

24 maggio: Ad Astra

7 giugno: X-Men: Dark Phoenix

20 giugno: Toy Story 4

12 luglio: Stuber

19 luglio: Il Re Leone

2 agosto: The New Mutants

9 agosto: Artemis Fowl

13 settembre: Spies in Disguise

27 settembre: The Art of Racing in the Rain

4 ottobre: The Woman in the Window

18 ottobre: Maleficent: Mistress of Evil

15 novembre: Ford v Ferrari

27 novembre: Frozen II

19 dicembre: Star Wars: Episodio IX

25 dicembre: Call of the Wild

Fonte: THR