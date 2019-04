tempo di lettura 1'

Conclusi i Cine Days, tengono bene gli incassi nei cinema italiani.

Rimane al primo posto venerdì Dumbo, che incassa 341mila euro (un calo ridotto rispetto a una settimana fa) e un totale di 5.2 milioni di euro. Seconda posizione per Shazam!, che però vince la sfida della miglior media della classifica e incassa 220mila euro, incrementando gli incassi rispetto a giovedì e salendo a 633mila euro in tre giorni. Al terzo posto A un Metro da Te incassa 119mila euro e sale a 3.3 milioni di euro.

Segue, al quarto posto, Noi, che incassa 101mila euro e sale a 204mila euro in due giorni: il film si tiene leggermente sopra Scappa – Get Out (che uscì a maggio). Sale al quinto posto Book Club – Tutto può Succedere, con 73mila euro e un totale di 118mila euro in due giorni.

Le altre nuove uscite: Il Viaggio di Yao al settimo posto incassa 37mila euro e sale a 64mila euro in due giorni, mentre al decimo posto troviamo Dolceroma con 21mila euro e un totale di 38mila euro.