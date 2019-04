tempo di lettura 1'

Complice anche il maltempo, sabato gli incassi al box-office italiano sono stati nettamente superiori a quelli dell’anno scorso. Rimane in testa, con 851mila euro e una buona tenuta rispetto a una settimana fa, per un totale di sei milioni di euro.

Al secondo posto, Shazam! incassa quasi 600mila euro ottenendo la miglior media per sala, per un totale in quattro giorni di 1.2 milioni di euro.

Terza posizione per A un Metro da Te, che incassa 358mila euro e sale a 3.6 milioni di euro. Quarta posizione per Noi, che incassa 222mila euro e sale a 427mila euro in tre giorni. Chiude la top-five Book Club – Tutto può Succedere, con 178mila euro e un totale di 297mila euro in tre giorni.

Le altre nuove uscite in top-ten: Il Viaggio di Yao, al settimo posto, incassa 110mila euro e sale a 175mila euro, mentre Dolceroma al decimo incassa 58mila euro e sale a 96mila euro complessivi.