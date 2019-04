tempo di lettura 2'

a vincere la sfida del box-office americano nel weekend. Il cinecomic della DC si piazza al primo posto ottenendo un risultato superiore alle previsioni iniziali, che parlavano di 45/50 milioni di dollari: in tre giorni, infatti, totalizza 53.4 milioni di dollari, che diventano 56 aggiungendo le anteprime di Fandango di due settimane fa.

Ovviamente si tratta di una cifra decisamente inferiore rispetto agli esordi di altri grandi cinecomic (e ai 67 milioni incassati da Aquaman pochi mesi fa), ma promettente se si pensa che Shazam non è un personaggio popolare (e per la prima volta sullo schermo) e soprattutto il budget del film è di soli 100 milioni di dollari. Il punteggio CinemaScore “A” dovrebbe garantire un buon passaparola.

Fuori dagli USA, il film ha raccolto 102 milioni di dollari, per un totale di 158.7 milioni di dollari globali.

Apre al secondo posto Pet Sematary: il remake incassa 25 milioni di dollari, anche in questo caso un risultato leggermente sopra le aspettative. Costato 21 milioni di dollari, il film ha totalizzato 42.3 milioni in tutto il mondo.

Scende al terzo posto Dumbo, con 18.2 milioni di dollari e 76.2 milioni di dollari complessivi, che diventano 213.7 in tutto il mondo (ne è costati 170: vista la frenata del 60% questo weekend, il film inizia a configurarsi come un potenziale flop).

Al quarto posto Noi incassa 13.8 milioni di dollari, per un totale di ben 152 milioni negli USA e 216 in tutto il mondo (ne è costati 20).

Chiude la top-five Captain Marvel, con 12.6 milioni di dollari e un totale di 374 milioni di dollari (1.038 miliardi in tutto il mondo).

Apre al sesto posto The Best of Enemies, che incassa 4.5 milioni di dollari ottenendo una media di soli 2.600 dollari per sala. Segue Five Feet Apart, con 3.7 milioni di dollari e 41.5 milioni complessivi. Unplanned, all’ottavo posto, incassa 3.2 milioni di dollari e sale a 12.4 milioni complessivi, mentre al nono posto Wonder Park incassa 2 milioni di dollari e sale a 42 milioni complessivi. Chiude la top-ten Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto, con 1.9 milioni e un totale di 156 milioni di dollari (508 in tutto il mondo).