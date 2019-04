tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline sarebbero entrati a far parte del cast di, musical targato Netflix diretto da David E. Talbert.

L’opera si ambienta in un mondo in cui dei ciottoli prendono vita in un’atmosfera da musical delle feste in cui un produttore di giocattoli (interpretato da Forest Whitaker) e sua nipote si devono ingegnare per dare vita da una magica invenzione.

La Get Lifted Film Co. di John Legend produrrà il progetto insieme a Mike Jackson e David E. Talbert.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!