Il rumore di un veicolo in avvicinamento mette Rey in guardia, spingendola a impugnare la spada laser. Scopriamo quindi che la spada di Anakin e Luke, creduta distrutta nel conflitto dell’ultimo scontro di Forza con Kylo Ren, in qualche modo è stata riparata. “Ora in te vivono mille generazioni”, prosegue la voce fuori campo. Altro ovvio riferimento ai Jedi, definiti da Obi-Wan come i guardiani di pace e giustizia nella galassia per oltre mille generazioni.