Durante la CinemaCon la Paramount ha mostrato le prime immagini di, thriller low budget che verrà diretto per la Paramount da(Horns, Le Colline hanno gli Occhi) e prodotto da Sam Raimi.

Scritto dallo stesso Aja su una bozza precedente dei fratelli Shawn e Michael Rasmussen (The Ward), il film segue una giovane donna che, mentre lotta per salvare suo padre durante un uragano di categoria 5, si ritrova intrappolata in una casa inondata in balia dei predatori più pericolosi e selvaggi della Florida, gli alligatori.

I protagonisti del film sono Kaya Scodelario e Barry Pepper. La pellicola arriverà nelle sale americane il 12 luglio. Potete vedere le prime immagini arrivate online tramite Bloody Disgusting qui sotto:

