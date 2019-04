tempo di lettura 1'

In una recente intervista con LA Times ha parlato della possibilità di tornare a interpretare Valchiria dopo. L’attrice ha spiegato che non è chiaro se i Marvel Studios metteranno un altro film di Thor in sviluppo, ma ha ammesso di aver sentito qualche voce di corridoio.

“So che c’è un’idea per la storia [di un altro film di Thor]. Non so quanto sia credibile, ma so che una proposta è arrivata. L’idea è che torni anche Taika [Waiti, regista di Thor: Ragnarok]”.

Chiaramente, un altro film di Thor implicherebbe la sopravvivenza del Dio del Tuono in Avengers: Endgame visto che difficilmente si tratterebbe di un prequel.

La prossima apparizione di Valchiria, comunque, sarà in Avengers: Endgame.