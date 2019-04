tempo di lettura 1'

Nella vigilia di Pasqua èa balzare in testa alla classifica. La commedia con Paola Cortellesi incassa 300mila euro e sale a 556mila euro in tre giorni.

Subito sotto troviamo nuovamente After, con 280mila euro e un totale ora di ben cinque milioni di euro. Al terzo posto La Llorona – Le Lacrime del Male incassa 178mila euro, per un totale di 563mila euro in quattro giorni. Quarta posizione per Dumbo, con 107mila euro e 9.8 milioni di euro, mentre chiude la top-five Shazam!, con 81mila euro e un totale di 3.3 milioni di euro.

L’altra nuova uscita del weekend, Il Campione, incassa 76mila euro e sale a 168mila euro in tre giorni.