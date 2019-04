tempo di lettura 1'

Primo giorno di sfruttamento da record peral box-office internazionale.

Il film dei Marvel Studios ha infatti raccolto la bellezza di 169 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 107.5 milioni provenienti ufficialmente dalla Cina, e il resto da altri 24 territori (Italia inclusa) dove si sono tenute anche le anteprime di mezzanotte. Si tratta, in tutti i territori, di risultati superiori a quelli di Infinity War. Includendo le proiezioni sul secondo giorno che si sta concludendo ora in Cina, il film ha già superato abbondantemente i 200 milioni di dollari.

Nella giornata di mercoledì, otto mercati hanno registrato il record del maggiore incasso in un giorno. In Italia, come sappiamo, è stato il miglior esordio di sempre in un giorno non festivo.

Oggi il film è uscito in UK, Brasile e diversi altri territori; negli USA si terranno le anteprime serali in attesa dell’uscita di venerdì (quando uscirà anche in Giappone e Messico).

Le previsioni sono ovviamente di incassi da record: Fandango riporta ufficialmente che il film ha battuto il record di prevendite con oltre ottomila spettacoli interamente esauriti da una costa all’altra degli Stati Uniti. Si prevede che Endgame abbia già prevenduto circa 120/140 milioni di dollari di biglietti, ma i cinema stanno aggiungendo giorno dopo giorno nuovi spettacoli quindi la cifra potrebbe salire.

Fonte: Deadline