Come prevedibile, dopo i record delle prevenditeha battuto anche il record per il maggiore incasso alle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti.

Il film dei Marvel Studios ha raccolto infatti 60 milioni di dollari, superando il record precedente stabilito da Star Wars: Il Risveglio della Forza (57 milioni). Infinity War raccolse 39 milioni alle anteprime.

A questo punto diventa abbastanza chiaro che la durata di tre ore non avrà alcun impatto sull’incasso potenziale né sul numero di spettacoli: Endgame verrà distribuito in 3.492 cinema nel weekend, per un totale di ben 229mila spettacoli, mentre nel caso di Infinity War furono 202mila spettacoli in 3.560 cinema.

Le attuali proiezioni parlano di record su record pronti per essere battuti negli USA: il film potrebbe incassare tra i 275 e i 325 milioni di dollari, verosimilmente 300 milioni entro domenica sera.

Fuori dagli USA, la pellicola ha aperto in altri 46 territori giovedì arrivando a ben 305 milioni di dollari in due giorni. La Cina guida tutti i mercati con ben 154.5 milioni di dollari, in molti paesi ha battuto il record storico come miglior giorno d’esordio o miglior incasso in un giorno (incluso il Regno Unito).